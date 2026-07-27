Prebivalcem Majorke prekipelo, protestirali proti množičnemu turizmu

Na priljubljenem otoku je vse več turistov in počitniških stanovanj.

PALMA DE MALLORCA • Demonstranti so se zbrali v središču prestolnice otoka Palma de Mallorca. Na shodu pod geslom Majorka na robu zmogljivosti, ki ga je tretje leto zapored organizirala pobuda Menys Turisme, Mes Vida (Manj turizma, več življenja), so med drugim nosili transparente z napisi "Ni več prostora" in "Mallorca overbooked" (Majorka s prevelikim številom rezervacij).

Shod je potekal na vrhuncu turistične sezone na otoku, priljubljenem predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. Predstavnik organizatorjev protesta je novinarjem povedal, da želijo svoje mnenje o turizmu izraziti leto dni pred regionalnimi volitvami na Balearskih otokih.

Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na priljubljenem otoku. Opozarjali so tudi na pomanjkanje stanovanj za domačine, ki je posledica vse večjega števila turistov in počitniških stanovanj. Po navedbah organizatorjev si številni domačini s povprečnimi dohodki na otoku komaj še lahko privoščijo stanovanje.

Številne organizacije opozarjajo, da množični turizem botruje tudi drugim težavam, kot so onesnaževanje, prometni zastoji, hrup ter uničevanje narave.