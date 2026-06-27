Prizorišče tragedije v Crans Montani bodo preoblikovali v prostor za mlade

ŽENEVA • La Constellation "ne bo nikoli več bar, temveč mora biti ta prostor namenjen mladim," je v pogovoru za švicarski dnevnik Le Temps dejal Christophe Darbellay.

V tragediji, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, so bili med 41 smrtnimi žrtvami večinoma najstniki, 115 ljudi pa je bilo še ranjenih. Klub je bil poln mladih, ki so se zabavali, ko ga je zajel požar. Po navedbah tožilcev so v kletnih prostorih bara požar zanetile iskre ognjenih fontan na steklenicah šampanjca, ki so jih dvignili preblizu stropa, kjer se je vnela zvočna izolacijska pena. 17 umrlih je bilo starih 16 let ali manj.

Darbellay je tudi povedal, da bo kanton v spomin na žrtve tragedije postavil spominsko obeležje, ki bo "lepo, mirno in dostopno", in s katerim bodo "dostojno počastili spomin na tiste, ki so umrli ali bili poškodovani, pa tudi na tiste, ki so nudili pomoč ali oskrbo žrtvam".

"Ta projekt mora izhajati iz civilne družbe in pomembno vlogo v njem morajo imeti družine žrtev," je dodal. Napovedal je tudi, da bodo 1. januarja prihodnje leto v Crans Montani pripravili spominsko slovesnost.

Povedal je še, da je trenutno zaradi požara osumljenih 14 oseb, med njimi politiki in občinski uradniki, vključno z županom Crans Montane Nicolasom Feraudom ter lastnikoma bara Jacquesom in Jessico Moretti. Ne izključuje niti možnosti, da bi v bližnji prihodnosti bili med osumljenci tudi predstavniki uprave ali organov kantona. "To mora ugotoviti pravosodje, mi pa se moramo podrediti tej odločitvi," je dodal