Putin z zahvalo Severni Koreji za pomoč v vojni z Ukrajino

"Nikoli ne bomo pozabili junaških dejanj korejskih vojakov, ki bodo počaščeni tako kot naši rojaki," je dodal. Obenem je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poudaril, da "zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil" s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom.

Pjongjang in Moskva se od začetka ruske ofenzive v Ukrajini zbližujeta. Severna Koreja je Rusiji na pomoč v vojni poslala kopenske čete in oborožitvene sisteme. V zameno naj bi od Moskve prejemala finančno pomoč, hrano in energijo ter vojaško tehnologijo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da sta se današnjega srečanja udeležila ruski zunanji minister Sergej Lavrov in svetovalec predsednika Jurij Ušakov, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.

Kot je dodal, je Putin severnokorejskemu voditelju poslal tople pozdrave, gostja pa je sporočila, da je Kim nedavno znova potrdil svojo strateško odločenost za nadaljnjo krepitev odnosov z Rusijo.