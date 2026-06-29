Raziskovalci identificirali prvi najdeni fosil dinozavra z Antarktike

Ostanke dinozavra so britanski geologi odkrili leta 1985 na otoku Jamesa Rossa na Antarktiki. Ker jih sprva niso znali natančno opredeliti, so jih shranili v geološko zbirko Britanskega antarktičnega zavoda v Cambridgeu.

Po 40 letih od odkritja so raziskovalci fosil ponovno preučili in ugotovili, da gre za repno vretence dinozavra iz skupine titanozavrov - dolgoveznih rastlinojedov, ki spadajo med največje živali, ki so kdaj hodile po Zemlji. Po svetu so jih doslej identificirali več kot sto vrst, največji med njimi so bili dolgi več kot 35 metrov in tehtali okoli 60 ton.

Primerek z Antarktike je bil precej manjši, v dolžino je meril približno sedem metrov. Glede na velikost najdenega vretenca je šlo za mlajšega ali manjšega predstavnika te izumrle živali.

Titanozavri so živeli pred približno 82 milijoni let, ko je bila Antarktika pokrita z gozdovi, ki so tem rastlinojedim velikanom nudili dovolj hrane. Odkritje tega fosila potrjuje, da so dinozavri nekoč živeli tudi na najjužnejši celini.