Rekordno nizki vodostaji povzročajo težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji

ZAGREB, BUDIMPEŠTA, BUKAREŠTA • Na Hrvaškem so na merilni postaji Batina, ki leži v Baranji na skrajnem vzhodu države ob meji s Srbijo, izmerili rekordno nizek vodostaj Donave, ki znaša -142 centimetrov. Prejšnji rekord je segal v leto 1909. Rekordno nizek je tudi vodostaj reke Drave, ki na različnih merilih postajah znaša med -172 do -192 centimetrov.

Vodja hrvaške državne družbe Hrvatske vode, ki upravlja vodne vire in skrbi za protipoplavno zaščito, Zoran Đuroković je za hrvaško televizijo HRT opozoril na resne razmere, a poudaril, da je oskrba z vodo za zdaj stabilna. Državljane je pozval k racionalni rabi vode in električne energije.

Kot je povedal, z energetsko družbo HEP uravnavajo količino vode za proizvodnjo električne energije, da zagotavljajo biološki minimum. "S tem želimo ohraniti ravnovesje in ravnati odgovorno do narave," je še dejal Đuroković.

Nizki vodostaji vplivajo na rastlinski in živalski svet v in ob rekah. Zaradi izjemno nizkega vodostaja so na Donavi pri naselju Bogojevo in Bezdan nasedla tri plovila, je navedlo hrvaško ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo.

S podobnimi težavami se zaradi izredno nizkega vodostaja Donave soočajo na Madžarskem in v Romuniji. Največ težav imajo s hlajenjem jedrskih reaktorjev.

V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave in preusmerili vodo za hlajenje enega reaktorja jedrske elektrarne, drugega so že ustavili. Madžarska pa je za v nedeljo napovedano ustavitev jedrske elektrarne preložila za nekaj dni.

Na Madžarskem in v Romuniji so pozvali k znižanju porabe oz. varčevanju z energijo. Na Madžarskem se je obremenitev omrežja v ponedeljek zvečer znižala, tako da vlada za zdaj ne bo posegala po izrednih ukrepih. Če se prostovoljni varčevalni ukrepi ne bodo izkazali za zadostne, so ukrepe napovedali tudi v Romuniji.

V Romuniji so tako nekateri obrati začasno ustavili proizvodnjo, da bi z zmanjšali povpraševanje po električni energije. Tako sta denimo vrata za dva tedna zaprla obrata Dacie in Forda.