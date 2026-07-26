Roboti, droni in vojna zvezd proti stari oficirski šoli

KIJEV • 35-letni Mihajlo Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja, njegova naloga pa je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko. V nekaj mesecih je postal bolj priljubljen od predsednika Volodimira Zelenskega in prav v zadnjih mesecih je ukrajinska vojska še pospešila uporabo vse bolj tehnološko razvitih dronov, s katerimi je napadla cilje globoko na ruskem ozemlju, predvsem pa je sitematično obstreljevala rusko naftno in plinsko infrastrukturo, kar je pripeljalo do pomanjkanja goriva in dviga cen.

Droni uničujejo vojaške doktrine

Uporaba dronov v rusko-ukrajinski vojni povsem spreminja strukturo in način vojskovanja v prihodnosti. Zaradi zgodnjega zavzemanja za razvoj in uporabo dronov, še preden je postalo jasno, kako ključna bo njihova vloga na fronti, si je mladi obrambni minister pridobil številne oboževalce tako znotraj kot zunaj vojske. Slednjo je kritiziral zaradi “sovjetskega pristopa”, premalo skrbi za človeške izgube, korupcije, pomanjkanja opreme, odsotnosti z dela, ravnanja z naborniki in nepriljubljene mobilizacije.

Hladen sestanek Rubia in Lavrova Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru ob robu srečanja članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Manili ameriškega kolega Marca Rubia posvaril pred nadaljnjim dobavljanjem orožja Ukrajini, ki ga je označil za nesprejemljivega. Ameriški State Department je sporočil, da sta diplomata v Manili govorila o “ameriško-ruskih odnosih in o nujnosti končanja rusko-ukrajinske vojne”. Pogovor med najvišjima diplomatoma obeh držav je po navedbah ruskih medijev trajal le 35 minut. Jutri se bosta sestala ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Fedorov je bil odstavljen po več mesecih sporov s poveljstvom, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Kljub temu, da ukrajinska vojska deluje po zahodnih vojaških standardih, pa so višji oficirji izdelek sovjetske vojaške šole. Pri tem je bil v ospredju 60-letni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod. Zelenski je po večdnevnih protestih razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil imenoval Mihajla Drapatija. Zamenjal je tudi načelnika generalštaba - to je postal generalmajor Ihor Skibjuk, ki je na položaju zamenjal Andrija Hnatova.

Borec proti korupciji

60-letni Sirski je funkcijo opravljal od leta 2024 in je veljal za enega najbolj izkušenih ukrajinskih poveljnikov, med drugim je vodil obrambo prestolnice ob začetku ruske invazije leta 2022. Številni Ukrajinci so v njem videli poveljnika stare sovjetske šole, ki se je upiral uvajanju velikih sprememb v vojski. Fedorova so medtem hvalili, ker je na obrambno ministrstvo vnesel novo energijo, preoblikoval oborožene sile in se boril proti korupciji v vojski, navaja britanski BBC. Fedorov je kljub očitnemu sporu s Sirskim na omrežju X sporočil, da se je odslovljenemu poveljniku zahvalil za obrambo Kijeva in več drugih uspešnih operacij, ki so “že sedaj pomemben del ukrajinske zgodovine”.

Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ob tem je pozdravil imenovanje Drapatija, ki ga je označil za “svež veter in nov vir upanja v boju za svobodo”. “Zdaj je treba izpolniti visoka pričakovanja ukrajinskega naroda - z jasno vizijo za uspešen zaključek vojne za neodvisnost, z močno ekipo in odločnim ukrepanjem, usmerjenim v reševanje življenj naših vojakov, pospeševanje robotizacije bojišča, izvajanje asimetričnih napadov in izčrpavanje ruskega gospodarstva,” je dodal. Sirski se je medtem po lastnih besedah Fedorovu že opravičil za spor.

Kljub temu, da ukrajinska vojska deluje po zahodnih vojaških standardih, pa so višji oficirji izdelek sovjetske vojaške šole.

Toda Fedorov vztraja da se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. “Ne bom sprejel nobenega drugega položaja razen položaja ministra za obrambo. Nobena druga vloga ne prinaša dejanske pristojnosti za boj proti korupciji, za dokončanje preoblikovanja vojske, načrtovanje in izvajanje asimetričnih operacij proti sovražniku ter za izkoreninjenje kulture laži in neodgovornosti znotraj sistema,” je v izjavi za medije dejal Fedorov, ki je sicer dolgoletni zaveznik Zelenskega - sodelujeta že od leta 2019, ko je postal predsednik. •