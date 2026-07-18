Romunija napovedala nakup radarjev in helikopterjev v vrednosti milijarde evrov

Prvi radar naj bi Romunija prejela v roku 11 mesecev, sicer pa naj bi bili radarski sistemi in helikopterji dobavljeni do leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah.

Vir iz obrambnega sektorja je AFP povedal, da pričakujejo, da bosta naložbi v Romuniji ustvarili več sto delovnih mest.

Romunija v okviru pobude SAFE skupno načrtuje nakup sistemov za obrambo pred droni v vrednosti 2.2 milijarde evrov.

Od začetka vojne v Ukrajini je v Romuniji prišlo do več deset kršitev zračnega prostora in nesreč z droni. Maja je v mestu Galati na vzhodu Romunije dron padel na stanovanjsko stavbo, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi.