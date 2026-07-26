Romunija sestrelila že tretji dron v treh dneh

BUKAREŠTA • Romunija je od začetka vojne v Ukrajini v svojem zračnem prostoru že večkrat zaznala drone, vendar njene oborožene sile doslej niso sestrelile še nobenega. Prvič so to storile v petek, nato pa še v soboto, ko so ga sestrelile blizu meje z Ukrajino, in danes, ko ga je romunsko bojno letalo F-16 pet minut po vstopu v romunski zračni prostor prestreglo nad Črnim morjem.

Novico o zadnji sestrelitvi je objavil obrambni minister države Radu Miruta, predsednik Romunije Nicusor Dan pa je medtem sporočil ugotovitve preiskave, ki je pokazala, da je bil v petek sestreljen dron tipa šahed. Preiskava v soboto in danes sestreljenih dronov po njegovih besedah še poteka.

"Nesprejemljivo in nevzdržno je, da Ruska federacija še naprej krši zračni prostor Romunije, ki je tudi zračni prostor Nata in Evropske unije," je zapisal na omrežju X.

Romunija je doslej poročala o že več deset dronih nad svojim ozemljem. Med drugim je eden maja padel na stanovanjsko stavbo v Galatiju blizu meje z Ukrajino, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Romunski parlament je lani sprejel zakon, ki dovoljuje sestrelitve dronov, ki kršijo zračni prostor države.