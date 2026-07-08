Rutte nove ameriške napade na Iran označil za nujne

Rutte je ocenil, da so bili ameriški napadi "absolutno nujni", saj da je Iran kršil premirje, ko je v torek napadel ladje v Hormuški ožini. "Mislim, da je ključnega pomena, da se ZDA odločno odzovejo," je dodal.

Ameriške sile so ponoči napadle več deset ciljev v Iranu, vključno z manjšimi plovili iranske revolucionarne garde, kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah Centralnega poveljstva ameriške vojske (CENTCOM) so namreč iranski napadi na tankerje neupravičena agresija, ki predstavlja kršitev premirja in ogroža svobodno plovbo.

Iran je napade ZDA ostro obsodil in odgovoril z napadi na njihova oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda trdi, da je zadela 85 ključnih ameriških objektov in sestrelila ameriški dron.

Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju.