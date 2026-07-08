Rutte nove ameriške napade na Iran označil za nujne
Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili "absolutno nujni", je danes ob prihodu na vrh Nata v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več deset ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu.
Rutte je ocenil, da so bili ameriški napadi "absolutno nujni", saj da je Iran kršil premirje, ko je v torek napadel ladje v Hormuški ožini. "Mislim, da je ključnega pomena, da se ZDA odločno odzovejo," je dodal.
Ameriške sile so ponoči napadle več deset ciljev v Iranu, vključno z manjšimi plovili iranske revolucionarne garde, kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah Centralnega poveljstva ameriške vojske (CENTCOM) so namreč iranski napadi na tankerje neupravičena agresija, ki predstavlja kršitev premirja in ogroža svobodno plovbo.
Iran je napade ZDA ostro obsodil in odgovoril z napadi na njihova oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda trdi, da je zadela 85 ključnih ameriških objektov in sestrelila ameriški dron.
Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju.