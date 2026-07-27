Savdska naftna infrastruktura tarča napadov hutijevcev in proiranskih milic iz Iraka

SANA, RIJAD > Savdsko obrambno ministrstvo je danes na omrežju X sporočilo, da so bili "poskusi napadov izvedeni z iraškega ozemlja, izvedle pa so jih teroristične milice, ki jih podpira Iran".

Ob tem je Savdska Arabija od Iraka zahtevala, da "sprejme potrebne ukrepe, da prepreči uporabo svojega ozemlja za izstreljevanje dronov".

Proiranske milice v Iraku se na obtožbe Rijada sicer niso odzvale, ravno tako niso prevzele odgovornosti za kateregakoli od napadov, ki so se zvrstili od začetka meseca, ko se je zopet začelo obstreljevanje med ZDA in Iranom.

Iran in njegovi zavezniki v arabskih državah so med vojno z ZDA večkrat napadli cilje v Savdski Arabiji.

Da so nad savdsko naftno infrastrukturo izstrelili brezpilotne letalnike, so danes sporočili tudi jemenski hutijevci. Trdijo, da je šlo za odgovor, potem ko so jemensko ozemlje preletavali savdski droni. Na njihove obtožbe se savdske oblasti še niso odzvale.

Vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je po izbruhu vojne v Jemnu leta 2015 v podporo mednarodno priznani jemenski vladi večkrat napadla hutijevske upornike. Zaostrovanje spopadov med Savdsko Arabijo in hutijevci pa je prva neposredna izmenjava napadov med stranema po več letih ter ogroža premirje iz leta 2022, ki je kljub uradnemu izteku doslej večinoma vzdržalo, navaja AFP.