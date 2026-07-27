Shein v četrtletju z 99 milijonov dolarjev globoko izgubo

HONGKONG > Prihodki kitajske spletne tržnice so se v medletni primerjavi okrepili za 1,1 odstotka na dobrih devet milijard dolarjev (7,9 milijarde evrov).

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju Shein, je poslovanje spletne tržnice izpostavljeno tveganjem, od katerih so mnoga izven njihovega nadzora.

Po navedbah podjetja ta tveganja vključujejo mednarodne napetosti, ki vplivajo na mednarodno trgovinsko politiko in posledično na prodajo izdelkov. Podjetje je kot tveganje za svoje poslovanje navedlo tudi nekatere vladne predpise.

Pri Sheinu so ob tem posebej izpostavili lansko odpravo oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA, ter novo uredbo EU, ki nalaga carinske dajatve tudi za pošiljke z vrednostjo manj kot 150 evrov, poroča dpa.

Nedeljska objava podatkov zainteresiranim vlagateljem prvič omogoča vpogled v finančno stanje podjetja, odkar so postali znani njegovi načrti za uvrstitev na borzo v Hongkongu. Po poročanju dpa še ni jasno, kdaj točno bo Shein začel kotirati na omenjeni borzi.