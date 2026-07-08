Skupina EPP v Evropskem parlamentu izključila evropskega poslanca Branka Grimsa
Svet
8. 07. 2026, 19:47 , posodobljeno: 8. 07. 2026, 19:47
Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je danes podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo sedem, sedem poslancev pa se je glasovanja vzdržalo, so za STA sporočili viri v Evropskem parlamentu.
STRASBOURG > Poslanci politične skupine EPP so izključitev Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.
V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.
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