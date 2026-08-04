Slovenska ameriška zveza v Minnesoti sklenila konvencijo ob 100. obletnici

Slovenska ameriška zveza povezuje slovenske izseljence in njihove potomce v ZDA ter prispeva k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, dediščine in identitete.

CLEVELAND • Organizacija že stoletje povezuje slovenske izseljence in njihove potomce v ZDA ter prispeva k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, dediščine in identitete, je sporočila generalna konzulka v Clevelandu Suzana Češarek, ki se je udeležila praznovanj.

O zgodovini slovenskega izseljenstva

Prvi dan konvencije je bil namenjen predstavitvam zgodovine slovenskega izseljenstva in njegovemu prispevku k razvoju Minnesote. Udeleženci so prisluhnili predavanju o življenju in delu slovenskega misijonarja, škofa Friderika Barage, ki je deloval med indijanskim plemenom Odžibva, še vedno pa poteka postopek za njegovo beatifikacijo.

Predstavili so tudi delo slovenskega misijonarja v Minnesoti in ustanovitelja prvega slovenskega časopisa v ZDA, monsignorja Jožefa Buha, Mirjam Milharčič Hladnik pa je predstavila projekt Pisma iz Slovenije (Letters from Slovenia), katerega namen je zbiranje in ohranjanje pisemske korespondence med slovenskimi izseljenci in njihovimi sorodniki v domovini kot pomembnega zgodovinskega vira.

Program je obsegal predavanja o zgodovini Slovencev v ZDA, tekmovanje v peki potice in predstavitve tradicionalnih ročnih spretnosti.

Ohranjanje slovenske identitete

Osrednji večerni dogodek prvega dne je bil slavnostni banket, na katerem so zbrane po video povezavi nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter konzulka Češarek.

Ministrica je zvezi ob priložnosti izročila posebno priznanje vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za njen stoletni prispevek k ohranjanju slovenskega jezika, kulture in narodne identitete med Slovenci v ZDA.

Generalna konzulka je v nagovoru poudarila, da obletnica predstavlja več kot le pomemben jubilej, saj odraža sto let prizadevanj za ohranjanje slovenske identitete, krepitev skupnosti ter povezovanje Slovenije in ZDA. Ob tem je izpostavila tudi pomen vključevanja mlajših generacij v nadaljnje sodelovanje na področjih izobraževanja, gospodarstva, kulture in inovacij.

Za kulturni program so poskrbeli vokalna skupina Krila, slovenski harmonikar Denis Novato in pevska skupina Pojoči Slovenci iz Minnesote. Zbrane sta prek video povezave pozdravila astronavtka vesoljske agencije Nasa Sunita Williams in demokratska senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar.

Slovenijo v Minnesoti sicer zastopa častni konzul Miro Medved.

Prispevek slovenskih izseljencev k razvoju

V nadaljevanju konvencije so udeleženci obiskali Minnesota Discovery Center v Chisholmu, kjer so si ogledali razstavo o prispevku slovenskih priseljencev k razvoju rudarskih skupnosti na območju Iron Range. Posebno pozornost so namenili slovenskim politikom, novinarjem in rudarjem, ki so pomembno zaznamovali razvoj regije.

Udeleženci so obiskali tudi Slovenski narodni dom v Chisholmu, ki je vrata odprl še zadnjič pred zaključkom svojega sedanjega delovanja, cerkev sv. Antona v Elyju, ki jo je ustanovil monsignor Buh, in več zgodovinskih rudarskih krajev z bogato slovensko dediščino.

V Elyju so si ogledali tudi delo slovenskega slikarja Harveyja Prusheka, ki so ga ponovno odkrili lani, njegova dela pa so trenutno na ogled na razstavi v Moderni galeriji v Ljubljani.

Ob zaključku konvencije so organizatorji napovedali, da bo naslednja konvencija SUA leta 2030 v Milwaukeeju v ameriški zvezni državi Wisconsin.