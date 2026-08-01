Španski premier Sanchez pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov EU

MADRID > Sanchez je v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi in irskemu predsedstvu Sveta EU izrazil globoko zaskrbljenost zaradi odzivov nekaterih evropskih vlad po nedavnem množičnem prihodu migrantov na zunanjo mejo EU v Ceuti, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Po njegovih besedah je večina držav članic pokazala solidarnost in ponudila pomoč, medtem ko so nekatere druge Španijo napadale ter pozivale k začasni izključitvi države iz schengenskega območja. Ob tem je izpostavil Rim, ki je z današnjim dnem uvedel naključne kontrole državljanov tretjih držav, ki v Italijo pripotujejo iz Španije.

"V trenutnih mednarodnih razmerah si Evropska unija ne more privoščiti tovrstnega sebičnega, polarizirajočega in nezakonitega odziva," je zapisal Sanchez in pozval k takojšnjemu sklicu izredne videokonference notranjih ministrov EU. Kot je še zapisal, bi moral biti namen srečanja oblikovanje skupnega odziva na podobne razmere v prihodnosti ter ponovna potrditev, da je varovanje zunanjih meja EU skupna odgovornost vseh držav članic, ne le tistih na prvi črti.

Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov o Ceuti so sicer na von der Leyen, Costo in irsko predsedstvo Sveta EU v petek naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi Slovenija. Predlagajo, da bi na izredni videokonferenci uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč evropske agencije za nadzor meja Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

Sanchez je medtem še ocenil, da je Španija v 48 urah po nepričakovanem prihodu okoli 50.000 migrantov iz Maroka ponovno vzpostavila popoln nadzor nad mejo v Ceuti. Oblasti so po njegovih besedah zagotovile humanitarno pomoč, vrnile skoraj vse ljudi, ki so nezakonito vstopili na ozemlje, ter preprečile njihovo nadaljnje nepooblaščeno premikanje proti celinski Evropi. Poudaril je še, da so bili ukrepi izvedeni v tesnem sodelovanju z maroškim oblastmi in z malo podpore drugih držav EU.