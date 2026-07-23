Spletnim platformam v EU znova omogočeno prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok

BRUSELJ • Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je sprejel začasni ukrep, ki spletnim platformam omogoča prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu, pa tudi poročanje o njih pristojnim organom ter odstranjevanje tovrstnih vsebin.

Pri tem je sprejel amandmaje Evropskega parlamenta, v okviru katerih je ta na glasovanju pred dvema tednoma predlagal, da izjema ne bi veljala za komunikacije, za katere se oziroma se bo uporabljalo šifriranje.

Kot so pojasnili na Svetu, so dopolnitve zakonodaje sprejeli, da bi čim prej zapolnili pravno vrzel, ki je nastala po izteku predhodne začasne izjeme v začetku aprila letos.

Danes sprejeta pravna podlaga bo v prihodnjih dneh objavljena v uradnem listu EU, veljati pa bo začela tri dni zatem. Uporabljala se bo do 3. aprila 2028.

"Odločitev parlamenta iz začetka meseca in današnja odločitev Sveta bosta ponudnikom spletnih storitev omogočili oživitev prizadevanj za boj proti širjenju vsebin s spolnimi zlorabami otrok na spletu. To je pravilno in prepričan sem, da nas bo enak občutek odgovornosti vodil tudi v pogajanjih o dolgoročnih pravilih za zaznavanje spolnih zlorab na spletu. Zaščita otrok mora biti naša glavna skrb," je ob tem sporočil irski minister za pravosodje in notranje zadeve Jim O'Callaghan.

Evropska komisija je predlog uredbe EU o preprečevanju spolnih zlorab otrok, s katerim bi dolgoročno uredili področje, predstavila leta 2022, vendar pa se države članice in parlament o njem še pogajajo. Predlog komisije, ki se ga je v javnosti prijelo ime chat control, je predvideval obvezno pregledovanje spletnih klepetov, vendar pa so države članice to možnost v izhodiščih Sveta za pogajanja s parlamentom opustile.