Srbija zaradi nizkega vodostaja Donave posegla po rezervah dizelskega goriva

BEOGRAD > Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga, je po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS sporočila ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović.

Po njenih besedah je Srbija zaradi nizkega vodostaja Donave in neugodnih razmer na svetovnem trgu doslej uresničila le približno 25 odstotkov načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov.

Operativne rezerve po navedbah ministrice omogočajo premostitev trenutnih težav pri oskrbi, ne da bi posegali v državne rezerve. "To je bila tudi zahteva naftnih družb, predvsem zato, ker je uvoz z ladjami zaradi nizkega vodostaja omejen na 30 do 40 odstotkov zmogljivosti, tega primanjkljaja pa trenutno ne morejo nadomestiti z drugimi načini prevoza," je pojasnila.

Nizek dotok vode v Donavi močno vpliva tudi na delovanje hidroelektrarn Đerdap 1 in Đerdap 2. Po trenutnih ocenah bo letošnja proizvodnja električne energije na Donavi ena najslabših v zgodovini.

Kot so pojasnili v srbskem elektroenergetskem podjetju Elektroprivreda Srbije za RTS, so maja in junija zabeležili najslabšo mesečno proizvodnjo od začetka obratovanja hidroelektrarne. Trenutni dotok Donave je približno za polovico manjši od dolgoletnega povprečja in se približuje biološkemu minimumu, vremenske napovedi za zdaj ne kažejo izboljšanja.

Kljub temu v podjetju zagotavljajo, da je oskrba z električno energijo stabilna in da ni razlogov za zaskrbljenost.