Število mrtvih v potresih v Venezueli preseglo 6000

Venezuelo sta konec junija prizadela zaporedna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, ki jima je sledilo več kot tisoč šibkejših popotresnih sunkov. Najbolj je bila prizadeta zvezna država La Guaira severno od prestolnice Caracas.

Poleg več kot 6000 mrtvih je bilo v potresih poškodovanih skoraj 17.000 ljudi, na tisoče je še vedno pogrešanih. V La Guairi in Caracasu v začasnih zatočiščih živi okoli 24.000 ljudi.

Po oceni Svetovne banke s konca minulega meseca je neposredne škode v državi za najmanj 19,6 milijarde dolarjev.