Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli naraslo na skoraj 3000

CARACAS > Venezuelo sta konec junija prizadela dva zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Po najnovejših podatkih je bilo v potresih ubitih skoraj 3000 ljudi. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh po navedbah Združenih narodov lahko bilo kar 50.000.

Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih.

Začasna predsednica države Delcy Rodriguez je organizirala slovesnost, na kateri je podelila medalje mednarodnim ekipam, vključno z njihovimi reševalnimi psi. Na slovesnosti je dejala, da Venezuela doživlja globoko žalost in opozorila, da so mnogi v potresih izgubili vse.

Številni prebivalci so bili medtem kritični do reševalnih operacij, češ da se je vlada na nesrečo odzvala prepozno. Rodriguez pa je zagovarjala odziv vlade in dejala, da so na teren hitro napotili na tisoče vojakov in uradnikov.