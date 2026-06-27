Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400
Svet
27. 06. 2026, 21:46 , posodobljeno: 27. 06. 2026, 21:46
Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je danes sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih.
CARACAS • Pred tem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Jorge Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo. Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov.
Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guaira. Venezuelska vlada je v petek omejila dostop do te zvezne države.
Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.
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