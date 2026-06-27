Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400

CARACAS • Pred tem je bilo uradno število smrtnih žrtev 920. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 je Jorge Rodriguez označil za najbolj katastrofalen dogodek, ki je v zadnjih 123 letih prizadel državo. Povedal je še, da je potresoma sledilo 430 popotresnih sunkov.

Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guaira. Venezuelska vlada je v petek omejila dostop do te zvezne države.

Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.