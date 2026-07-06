STA

Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 3300

Svet
6. 07. 2026, 7:25 , posodobljeno: 6. 07. 2026, 11:21

Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16.740 ljudi, so v nedeljo sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Posledice potresov v La Guairi, Venezuela

Posledice potresov v La Guairi, Venezuela

Foto: Xinhua/sta

CARACAS • Kot je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez, je brez domov ostalo več kot 17.000 ljudi.

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Poleg najmanj 3342 mrtvih in okoli 16.740 poškodovanih je pogrešanih več deset tisoč ljudi.

Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih.

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