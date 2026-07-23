Svetovna banka: Škoda po potresih v Venezueli znaša najmanj 19,6 milijarde dolarjev

CARACAS, WASHINGTON • Venezuelo sta konec junija prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 5400 ljudi, več kot 16.000 je ranjenih, več tisoč pa jih še vedno pogrešajo.

Svetovna banka je danes podala oceno škode, ki so jo povzročili potresi, pri čemer so se osredotočili na stavbe in infrastrukturo. Uničenih je bilo na stotine stavb, zlasti v najbolj prizadeti pokrajini La Guaira na severu države.

Neposredna škoda na stanovanjskih stavbah po oceni Svetovne banke predstavlja skoraj polovico ocenjene skupne škode, in sicer 9,3 milijarde dolarjev. Škoda na drugih stavbah znaša približno pet milijard dolarjev, škoda na infrastrukturi pa 5,2 milijarde dolarjev, pri čemer je bilo hudo poškodovanih več deset bolnišnic in več sto šol.

Svetovna banka dodaja, da bo hitrost obnove "odločilni dejavnik pri gospodarskem in socialnem okrevanju države". Glede na podatke Mednarodnega denarnega sklada (IMF) ocenjujejo, da bodo stroški obnove znašali približno 18 odstotkov venezuelskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki trenutno znaša približno 111,3 milijarde dolarjev.

Venezuelske oblasti so ob tem pozvali k znatnemu povečanju javnih sredstev za obnovo. Južnoameriška država, ki je sicer bogata z nafto, se že leta sooča z revščino, h kateri so poleg slabega upravljanja ključno prispevale tudi sankcije ZDA in njihovih zaveznikov.

ZDA so januarja z vojaškim vdorom strmoglavile nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, nato pa sta IMF in Svetovna banka aprila napovedala, da bosta ponovno vzpostavila odnose z Venezuelo. Ti so bili zamrznjeni od leta 2019.

Washington je prevzel tudi upravljanje venezuelskega naftnega sektorja, vendar ni jasno, koliko denarja je to doslej prineslo in kdo ga upravlja.

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je prejšnji teden sporočila, da je država od IMF prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo, kmalu po potresih je obljubila, da bo vlada do konca leta zagotovila 4000 stanovanj za ljudi, ki so zaradi potresov ostali brez strehe nad glavo.