Svetovna meteorološka organizacija napoveduje močan El Nino

ŽENEVA > "Razmere El Nina so se razvile v tropskem Pacifiku in naj bi se v prihodnjih mesecih hitro okrepile, kar povečuje verjetnost (...) ekstremnih vremenskih pojavov v mnogih delih sveta," je sporočila WMO in pri tem opozorila na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov.

V luči tega organizacija po lastnih navedbah krepi podporo na področju zgodnjega opozarjanja, da bi pomagala pri pripravah na ekstremne vremenske pojave, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Napredne sezonske napovedi in zgodnja opozorila so ključnega pomena za reševanje življenj ter ublažitev vpliva na naša gospodarstva in naše skupnosti," je ob tem dejala generalna sekretarka WMO Celeste Saulo.

El Nino je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Običajno se pojavlja na dve do sedem let in traja približno devet mesecev do enega leta.

Nazadnje je El Nino pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. Po navedbah WMO sicer ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečale pogostnost ali intenzivnost El Nina. Lahko pa te okrepijo posledice pojava, saj toplejša ocean in ozračje povečujeta količino energije in vlage, potrebnih za ekstremne vremenske pojave, kot so vročinski valovi in močna deževja.