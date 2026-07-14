Tretja noč spopadov med ZDA in Iranom

WASHINGTON, TEHERAN • Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Kiš v Perzijskem zalivu, na območju pristaniškega mesta Bušer, otoku Kešm v Hormuški ožini in v mestu Bandar Abas, povzemajo tuje tiskovne agencije. Med cilji ameriških napadov na Iran so bili "obalni obrambni sistemi, objekti za brezpilotne letalnike in rakete ter pomorska sredstva", je sporočil Centcom.

Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Združeni arabski emirati so sporočili, da sta bila v iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini zadeta dva tankerja, pri čemer je bil ubit en član posadke, osem pa je ranjenih. Kot je sporočilo njihovo obrambno ministrstvo, sta ladji zadeli dve raketi med plovbo v teritorialnih vodah Omana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla več objektov v Bahrajnu, vključno s stavbo, v kateri so nastanjene ameriške sile, je poročala iranska državna televizija. Jordanska vojska je medtem sporočila, da je prestregla in sestrelila štiri rakete, ki so v zračni prostor Jordanije priletele z iranskega ozemlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska revolucionarna garda je sicer danes pozvala Jordanijo, naj konča vojaško sodelovanje z ZDA, češ da bi takšen korak pripomogel k obnovitvi regionalne varnosti, ter dodala, da Iran do jordanskega ljudstva ne goji sovraštva, poroča dpa. Obenem je potrdila, da je davi z balističnimi raketami napadla letalsko oporišče v državi, ki da ga je ameriška vojska uporabljala za izvedbo napadov na Iran.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek kljub novim napadom izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen. Pred tem je na Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da ZDA ponovno uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč, uvedle pa bodo tudi 20-odstotne pristojbine na ves tovor, ki pluje skozi Hormuško ožino. Centcom je danes sporočil, da bodo blokado pristanišč začeli danes ob 22. uri po srednjeevropskem času.