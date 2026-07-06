Trump: Balogun ni naredil niti prekrška

WASHINGTON > Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa. Odločitev Fife, da povozi lastna pravila glede avtomatske kazni prepovedi igranja na naslednji tekmi po prejetem rdečem kartonu, vse bolj razburjajo športno javnost. Pri tem je zdaj jasno, da je krovna zveza do odločitve prišla po posredovanju ameriškega predsednika.

Že v nedeljo so ameriški mediji poročali o tem, da se je Trump glede primera obrnil na Fifo. Danes je to potrdil sam predsednik ZDA. "Zaprosil sem za pregled primera, ker sem mnenja, da ni šlo za prekršek," je Trump po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal novinarjem v Beli hiši.

"Zaprosil sem za pregled, nikakor pa nisem rekel, kako morajo ukrepati," je pojasnil.

Pri tem pa se je oklical za odličnega poznavalca športa: "Sam sem videl to akcijo. Sem človek, ki ljubi šport in je bil dober športnik. Sem odličen poznavalec športa. To nikakor ni bil prekršek, niti majhen prekršek. Dva fanta sta pri polni hitrosti trčila. Nato pa je sodnik, ki je nekoliko vprašljiv - pa ne želim ustvariti škandala, vendar je vprašljiv - sprejel odločitev, ki je presenetila vse. Tudi iz druge ekipe so priznali, da so pri odločitvi imeli veliko sreče."

"Balogun je naš najboljši igralec oziroma eden izmed najboljših naših igralcev. In prejel je rdeči karton. Sprva nisem vedel, kaj to pomeni. Ampak potem sem slišal, da to pomeni, da ne bo mogel nastopiti na naslednji tekmi. To bi se mi zdelo nepravično, če bi bil kakšen manj pomemben igralec, ko pa gre za najboljšega igralca ali enega izmed najboljših, je to res nepravično. Eno je kaznovati nekoga za tisto tekmo, da pa ga potem še za naslednjo, to je povsem nepravično. To ne gre tako."

Pojasnila Trumpa bržkone ne bodo pomirila nogometne javnosti na drugi strani velike luže. Ta se je namreč burno odzvala na odločitev Fife. Nanjo se je pritožila naslednja tekmica ZDA, Belgija. Javno kritiko sta Fifi namenila selektorja Norveške Stale Solbakken in Anglije Thomas Tuchel.

Danes se je kritikom pridružila Evropska nogometna zveza, ki je v sporočilu za javnost obsodila odločitev Fife. Po besedah evropske zveze je Fifa z odločitvijo prestopila rdečo črto. Pri Uefi so dodali, da se nogomet, tako kot prav vsi športi, opira na pravila, ki so osnova za pošteno in transparentno tekmovanje.

Na dogajanje okoli primera Balogun se je odzval tudi predsednik Fife Infantino. Potrdil je, da ga je Trump poklical, a da to ni vplivalo na končno odločitev krovne zveze.

"Videl sem javne komentarje glede odločitve neodvisne disciplinske komisije Fife v zvezi s suspenzom Folarina Baloguna. Rad bi ponovil temeljno načelo upravljanja Fife - sodni organi Fife so neodvisni," je izjavil Infantino.

"Delujejo avtonomno, uporabljajo disciplinski kodeks Fife in o primerih odločajo na podlagi veljavnih predpisov in dejstev, ki so na voljo. Njihova neodvisnost je bistvenega pomena za verodostojnost in integriteto nogometa," je prvi mož Fife nadalje razložil delovanje sodnih organov zveze.

Kritiki trdijo, da je Fifa po Trumpovem klicu prekršila svoj protokol, a to Infantino zanika. "S predsednikom ZDA redno razpravljam o svetovnem prvenstvu in glede te zadeve sem prejel njegov klic, kot jih prejemam od drugih voditeljev držav, vladnih uradnikov, nogometnih deležnikov in ostalih glede različnih vprašanj."

"Med najinim pogovorom sem mu pojasnil, da poteka pravni postopek, v katerega so vpleteni neodvisni sodni organi Fife in da bodo o tem pravočasno odločili pristojni organi. Tako deluje naš sistem in to je načelo, ki ga bom vselej spoštoval," je še zaključil Infantino.