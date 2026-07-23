Trump bo moral za nadaljevanje tožbe proti BBC razkriti svoje finančne podatke

MIAMI > BBC trdi, da mora Trump, če je res doživel veliko finančno škodo zaradi poročanja, to dokazati z objavo svojih finančnih informacij, česar Trump doslej še nikoli ni razkril brez sodnega naloga.

Trumpovi odvetniki so zahtevi nasprotovali z utemeljitvijo, da je prezgodnja, neprimerna in predstavlja nesorazmerno breme, poroča televizija CBS.

Trump na sodišču na Floridi od BBC zahteva visoko odškodnino zaradi montaže dokumentarne oddaje Panorama iz leta 2024 o napadu na ameriški kongres 6. januarja 2021.

Sodnica Enjolique Lett je v odločitvi o razkritju dokazov ugodila zahtevi BBC za pridobitev informacij iz sklada, ki ga za čas Trumpovega mandata upravljata njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric.

Odvetniki BBC so v predhodnih vlogah zavrnili očitke, da gre za t. i. ribarjenje za dokazi in navedli, da so zahtevani podatki potrebni za presojo domnevne finančne škode, ki jo Trump pripisuje predvajanju oddaje.

Trump v tožbi navaja, da mu je oddaja Panorama, predvajana tik pred predsedniškimi volitvami leta 2024, na katerih je bil izvoljen za predsednika, povzročila finančno škodo, prav tako bi naj škodila njegovemu ugledu.

Dokumentarec je bil deležen kritik, ker je ustvaril vtis, da je Trump svoje privržence neposredno spodbujal k napadu na kongres, zaradi česar si je prislužil svojo drugo ustavno obtožbo.

Po teh očitkih je nekdanji generalni direktor BBC Tim Davie odstopil, predsednik BBC Samir Shah pa se je v imenu podjetja opravičil zaradi, kot je dejal, napake v presoji ter priznal, da je montaža oddaje ustvarila vtis neposrednega poziva k nasilnim dejanjem.

BBC medtem predlaga, naj se tožba zavrže. Opozarja, da bi nadaljevanje postopka negativno vplivalo na svobodo poročanja o javnih osebnostih in dogodkih.

Radiotelevizija izpodbija tudi pristojnost floridskega sodišča, saj oddaja ni bila predvajana ne na Floridi ne drugod po ZDA.