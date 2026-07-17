Trump Kitajsko obtožil vmešavanja v volitve leta 2020

V približno polurnem nagovoru, ki ga je imel pred novembrskimi vmesnimi volitvami, je ameriški predsednik ponovil svoje nedokazane obtožbe, da so bile predsedniške volitve leta 2020, na katerih je zmagal demokrat Joe Biden, ponarejene.

Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo "šokantne slabosti v naši volilni infrastrukturi", poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal, ti dokumenti razkrivajo, da je Kitajska od volitev leta 2020 izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini, ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek.

"Nikoli več ne moremo stati križem rok in gledati še ene ukradene volitve," je izjavil pred prihajajočimi vmesnimi volitvami.

Trumpov govor kaže na njegovo namero, da bo varnost volitev postala ključno politično vprašanje pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo republikanci branili večino v kongresu in se soočili z možnostjo izgube večine, poroča Reuters.

"Pred nami so zelo pomembne volitve. Želimo, da bi bile poštene," je izjavil Trump. "Prosim vse Američane: jutri dvignite telefon, pokličite svoje predstavnike v predstavniškem domu in senatu ter zahtevajte, da takoj sprejmejo Zakon rešimo Ameriko," je pozval.

Trump ni nikoli predložil dokazov o nepravilnostih na volitvah, številni strokovnjaki, neodvisni inštituti in sodne odločbe pa so ugotovili, da goljufij in nepravilnosti, ki bi lahko vplivala na rezultate, ni bilo.

Trumpovega govora v najbolj gledanem terminu nekatere največje televizije niso predvajale. Kot je dejal Trump, bi morale izgubiti licenco. Pri tem je izpostavil NBC in ABC ter ju označil za postaji za lažne novice. "Vedo, kako korumpiran je naš sistem, in tega nočejo razkriti," je izjavil.