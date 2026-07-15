Trump kljub incidentom pozval Ice, naj nadaljuje z zaustavljanjem vozil

Odločitev o tem, da začasno opusti zaustavljanje vozil, je Ice sprejel v torek, potem ko sta v tednu dni v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Teksas pod streli njihovih agentov umrla dva priseljenca, čeprav nista bila tarči operacij proti nezakonitim priseljencem.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da zaustavljanje vozil predstavlja eno najpomembnejših in najučinkovitejših orodij Ice v boju proti kriminalu ter nezakonitemu priseljevanju, zato tega ne bi smeli opustiti.

Vodja urada za mejo Bele hiše Tom Homan je odločitev označil za kratkotrajen ukrep in dejal, da lahko Ice medtem svoje naloge opravlja tudi z drugimi metodami. Ministrstvo za domovinsko varnost pa je po incidentih napovedalo uvedbo telesnih kamer za pripadnike službe Ice po vsej državi, poroča CNN.

Odločitve, pozivi in napovedi so sledile ponedeljkovemu smrtonosnemu streljanju v mestu Biddeford v zvezni državi Maine na severovzhodu ZDA, kjer je agent Ice ustrelil 26-letnega zakonitega priseljenca iz Kolumbije Joana Sebastiana Guerrera.

Pred tem je bil 7. julija v Houstonu med podobno akcijo ubit 52-letni mehiški državljan Lorenzo Salgado Araujo, ki je 35 let živel in delal v ZDA brez težav z zakonom. Njegova družina je po navedbah ameriških medijev zatrdila, da je bil zelo blizu pridobitve dovoljenja za bivanje in delo.

Ministrstvo za domovinsko varnost trdi, da je Araujo s svojim vozilom trčil v službeno vozilo Ice in ni upošteval ukazov agentov, zaradi česar je eden od njih streljal v samoobrambi. Družinski člani in sopotniki ubitega pa navedbe oblasti zavračajo in trdijo, da se agenti pred posredovanjem niso identificirali, do trčenja pa da je prišlo zaradi njihovega ravnanja.

Zvezne oblasti na Floridi preiskujejo še ločen primer, v katerem je bil v torek med begom pred zveznimi agenti v bližini mesta St. Augustine v prometni nesreči s tovornjakom ubit mehiški državljan, poroča CNN.

Mehika je medtem zaradi smrti več kot desetih mehiških državljanov v ujetništvu službe Ice vložila kazenske ovadbe na več ameriških zveznih in državnih sodiščih, ker uradni protesti niso zalegli.