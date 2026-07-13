Trump kot nadomestno senatorko po smrti Lindseyja Grahama predlaga njegovo sestro

Graham je v soboto nepričakovano umrl v 72. letu starosti, mrliški oglednik pa je kot vzrok smrti navedel disekcijo aorte kot posledico srčno-žilnega obolenja.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social danes zapisal, da je McMasterju za zapolnitev izpraznjenega senatnega sedeža priporočil imenovanje Grahamove sestre, saj bi bil to po njegovih besedah čudovit poklon Lindseyju, ki da jo je imel zelo rad.

Kandidat, ki ga bo izbral McMaster, bo senatorski položaj zasedal najmanj do 3. januarja, ko se izteče Grahamov mandat. Pokojnik je prej kandidiral za nov šestletni mandat, zato bodo imeli republikanci 11. avgusta izredne strankarske volitve, da najdejo kandidata, ki se bo novembra pomeril z demokratko Annie Andrews.

Darline Graham Nordone ni političarka, vendar je bila z bratom vse življenje tesno povezana, saj je skrbel zanjo po smrti matere in očeta, ko je bila še najstnica, poroča CBS.

Med možnimi kandidati za začasno imenovanje sta se omenjala tudi podguvernerka Južne Karoline Pamela Evette in republikanski kongresnik Ralph Norman. Ta skoraj zagotovo ne bo izbran, ker imajo republikanci preveč tesno večino v predstavniškem domu kongresa.