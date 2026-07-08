Trump na vrhu Nata Španiji zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov

ANKARA, BRUSELJ > "Španija je izgubljen primer. Ne želimo več nobene trgovine s Španijo," je ob začetku dvostranskega srečanja z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem dejal Trump in zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov z Madridom.

Španskim oblastem je očital, da ne prispevajo dovolj k skupni obrambi in da za obrambo ne namenjajo dovolj proračunskih sredstev.

EU bo vedno zagotovila zaščito interesov držav članic, je v odziv na Trumpovo napoved prekinitve trgovinskih odnosov s Španijo sporočil predstavnik Evropske komisije Olof Gill. "Pričakujemo, da bodo ZDA spoštovale svoje obveznosti iz sporazuma, tako kot smo mi spoštovali svoje," je dejal, pri čemer se je skliceval na trgovinski sporazum, ki sta ga lani podpisala Bruselj in Washington.

Medtem je španski premier Pedro Sanchez danes dejal, da so odnosi med Španijo in ZDA, kljub Trumpovi najnovejši grožnji, pozitivni. "Odnosi med ZDA in Španijo so zelo dobri, tako na družbenem, kulturnem in gospodarskem kot tudi na političnem področju," je povedal Sanchez ob koncu vrha zveze Nato v Ankari.

Trump je bil kritičen tudi do drugih največjih evropskih zaveznic, ki ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu, pri čemer je izpostavil Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Italijo.

"Vprašali smo jih, če se želijo pridružiti, pa so vsi rekli ne," je dejal. Medtem ko evropske zaveznice ZDA niso stale ob strani, so ZDA za njihovo zaščito pred Rusijo v zadnjih letih porabile tisoč milijard dolarjev, je poudaril ameriški predsednik.

Rutte je skušal pomiriti Trumpa in ponovil, da je iz evropskih letališč poletelo 5000 letal v podporo ameriški operaciji v Iranu.

Glede naložb v obrambo pa je poudaril, da so evropske zaveznice lani in letos v obrambo glede na leto 2024 vložile dodatnih več kot 250 milijard dolarjev. Tudi Španija je dosegla dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, je dejal.

"To je vaša zmaga. Brez vas se to ne bi zgodilo," je povedal ameriškemu predsedniku. "Zato ga imam rad," pa mu je odvrnil Trump.

Predsednik ZDA je kljub temu vztrajal, da je nezadovoljen z Natom, med drugim zaradi ravnanja v zvezi z danskim avtonomnim ozemljem Grenlandijo. To ozemlje ZDA potrebujejo za "zaščito sveta", je izjavil.

Generalni sekretar zavezništva mu je zagotovil, da bo poskrbel za uresničitev njunega januarskega dogovora o okviru pogajanj o Grenlandiji, s katerimi bi si ZDA zagotovile večji vpliv na arktičnem otoku. Danska premierka Mette Frederiksen je sicer danes v Ankari ponovila, da Grenlandija ni naprodaj.

V ospredju vrha zavezništva v turški prestolnici, ki poteka v znamenju napetosti med obema stranema Atlantika, so povečevanje obrambnih izdatkov držav članic, krepitev zmogljivosti obrambne industrije in nadaljnja podpora Ukrajini.