Trump napovedal obsežne napade na Iran

WASHINGTON > "Močno jih bomo udarili," je po poročanju televizije Fox News povedal Trump in zagotovil, da so se pri napadih ameriških in savdskih sil na proiranske milice v Iraku uskladili z oblastmi v Bagdadu.

ZDA in Savdska Arabija sta namreč v torek zvečer izvedli napade na proiranske milice v Iraku, potem ko je Rijad poročal o napadih z droni na savdske naftne objekte, za katere je okrivil iraške oborožene skupine, povezane s Teheranom.

Iraška neformalna koalicija, znana pod imenom Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF), ki vključuje tudi skupine, ki jih podpira Iran, je sporočila, da je v napadih na njene položaje umrlo najmanj 20 njihovih pripadnikov. Iraško predsedstvo pa je obsodilo napade na Irak in jih označilo za očitno kršitev iraške suverenosti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo ameriško Centralno poveljstvo (Centcom). Kmalu za tem je iranska revolucionarna garda potrdila, da je izvedla napade na ameriške cilje v Jordaniji, medtem ko je jordanska vojska sporočila, da je sestrelila pet iranskih raket.

Tarča napadov je bil tudi Iran. Tamkajšnji mediji so namreč poročali o ameriškem napadu na iransko ozemlje ob meji z Irakom.