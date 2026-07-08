Trump naznanil konec premirja med ZDA in Iranom: "Iranci so izmečki"

"Kar se mene tiče, je konec," je Trump odgovoril na novinarsko vprašanje o premirju. Dodal je, da je ukvarjanje z Iranci "izguba časa" in da so ti lažnivci. "Ne želim imeti več opravka z njimi, to so izmečki," je pripomnil in iranske oblasti označil za nore.

Ponovil je stališče, da Teheran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja. Če ga bodo imeli, ga bodo tudi uporabili, je prepričan ameriški predsednik. "To so zlobni, bolni ljudje," je še zatrdil in dodal: "Oni so rak in veste, kaj je treba storiti - rak morate čim prej odstraniti."

Po njegovih besedah so ameriške sile ponoči silovito napadle Iran, potem ko je slednji napadel plovila v Hormuški ožini. Teheran se je odzval z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu.

Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju. Trump je danes izjavil, da se pogajalci ZDA sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a da po njegovem mnenju s tem le "tratijo svoj čas".