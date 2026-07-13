Trump o Hormuški ožini: "Prevzeli bomo ožino. Nič nimajo. Nič nimajo."

"Prevzeli bomo ožino. Nič nimajo. Nič nimajo," je Trump povedal v oddaji na televiziji Fox News, v kateri se je pritožil tudi nad taktikami iranskih pogajalcev, ki naj bi po njegovem mnenju želeli spremeniti, kar sta se strani dogovorili v nedeljo.

"Včeraj smo imeli 11-urno srečanje (...) in včeraj je bilo vse dogovorjeno. Nato zapustijo prostor, pokličejo nazaj in pravijo, da moramo narediti nekaj sprememb," je dodal, ne da bi pojasnil, za kakšne spremembe naj bi šlo.

Trump je dodal, da bodo ZDA za varovanje Hormuške ožine dobile plačilo. "Veliko denarja, vendar želimo le povračilo stroškov za vse to in za tveganje, ki ga pri tem prevzemajo naši ljudje," je dejal.

Iranska vojska se je na Trumpove besede po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzvala z besedami, da ne bo dopustila, da bi se ZDA vmešavale v upravljanje ožine. Tiskovni predstavnik poveljstva vojske Katam al Anbija je v videoposnetku ob tem opozoril zalivske države, da bi kakršno koli sodelovanje z ZDA veljalo za "vojno dejanje".

Iranska državna televizija je danes medtem poročala, da je Iran nad dve ladji, ki sta poskusili prečkati Hormuško ožino, izstrelil opozorilne strele.

ZDA pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile, da so na jugozahodu Irana izvedle nove napade. V industrijskem mestu Abadan ob meji z Irakom so ZDA po navedbah iranske tiskovne agencije Isna ubile dva človeka, še tri pa ranile.

Po besedah namestnika guvernerja province Huzestan, kjer leži Abadan, so se napadi zgodili malo po poldnevu po lokalnem času. Oblasti so za napade obtožile ZDA, čeprav je vojska ZDA pred tem sporočila, da je svoj zadnji niz napadov končala v zgodnjih jutranjih urah.