Trump: Pogovori z Iranom potekajo zelo dobro

WASHINGTON > Po Trumpovih besedah so bila v Dohi "zelo dobra srečanja". Pred tem so iz Washingtona in Teherana prišle nasprotujoče si navedbe glede pogovorov v katarski prestolnici, kjer so danes potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana.

Iran je namreč vztrajal, da v Dohi ne bo neposrednih pogajanj med stranema o memorandumu o soglasju, katerega cilj je končati vojno na Bližnjem vzhodu, ki je izbruhnila z ameriško-izraelskimi napadi na islamsko republiko konec februarja.

"Denuklearizacija Irana zelo dobro napreduje," je Trump še dejal, ko se je pripravljal na vkrcanje na letalo Air Force One, ki mu ga je lani podaril Katar. "Zelo močno smo jih udarili (...), ampak se zelo dobro razumemo," je dodal.

Trumpova posebna odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta se v Dohi v torek sestala s premierjem Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogovorih, vendar na današnjih tehničnih pogovorih nista sodelovala, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani diplomat.

ZDA in Iran sta 17. junija podpisala memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno in ponovno odpreti Hormuško ožino. Strani sta nato začeli pogajanja za sklenitev celovitega mirovnega sporazuma, ki bi vključeval tudi iranski jedrski program.