Trump posvaril Američane: Ob zmagi demokratov nas čakajo podobne razmere kot v Ceuti

WASHINGTON • Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so 25.000 migrantov že vrnili v Maroko.

Donald Trump je v pogovoru za televizijo Fox News prizore iz Ceute označil za grozljive. "Zapomnite si to podobo. To bomo mi čez tri leta, če bo zmagala napačna stran," je dejal in dodal, da Američani ne bodo imeli dobrega življenja, če bodo na oblast prišli demokrati.

Namestnik vodje kabineta Bele hiše za politične zadeve Stephen Miller je na družbenem omrežju ob posnetku X preboja španske meje zapisal, da so demokrati to štiri leta pod predsednikom Joejem Bidnom počeli Ameriki vsak dan. Ob tem je zatrdil, da bi se, če bi demokrati znova prevzeli oblast, takšne razmere vrnile v še večjem obsegu.

Velika večina ameriških anket trenutno napoveduje, da bodo demokrati na novembrskih vmesnih volitvah prevzeli večino najmanj v predstavniškem domu kongresa. Čeprav mora pred volilce več demokratskih kot republikanskih senatorjev, si obetajo podobno tudi v senatu.

Ankete tudi kažejo, da je Trump izgubil podporo med volilci glede politike do priseljevanja, ki je bila poleg gospodarstva njegovo najmočnejše orožje za zmago na volitvah 2024.

Priseljevanje ostaja ena osrednjih političnih tem v ZDA, čeprav je v ozadju visokih cen zaradi carin in vojne proti Iranu. Republikanci, ki so na tej temi gradili kampanjo pred predsedniškimi volitvami leta 2024, skušajo vprašanje ohraniti v središču politične razprave tudi pred vmesnimi kongresnimi volitvami.