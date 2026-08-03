Trump za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom

"Očitno ne želijo biti napadeni," je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One povedal Trump. "Zdaj se z njimi pogovarjamo v obliki pogajanj. Ta se bodo začela jutri popoldan," je dodal, ne da bi navedel podrobnosti o kraju in udeležencih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjavo je podal dan po tem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili nove načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bodo hitro sklenili dogovor o končanju večmesečnega oboroženega konflikta.

Za odložitev novih napadov - ti naj bi bili po Trumpovih besedah "največji po drugi svetovni vojni" - naj bi ameriškega predsednika med drugim zaprosile zaveznice ZDA na Bližnjem vzhodu Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar.

"Ko so zavezniki prosili, naj jih prekličem, moraš nekako reči: 'No, poglejmo.' Razlog, zakaj so za to prosili, je, ker menijo, da obstaja dogovor," je Trump še povedal v nedeljo in pojasnil: "Obstaja dogovor o Hormuški ožini, nato bo prišlo do dogovora o jedrskem programu, lahko bi rekli o denuklearizaciji Irana."

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po junijskem podpisu memoranduma o soglasju med Washingtonom in Teheranom ponovno zaostrile, potem ko naj bi iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini, strateško pomembni plovni poti za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na islamsko republiko in povračilnih napadov te na ameriške cilje v regiji.