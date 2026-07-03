Trump zanikal kakršnekoli nepravilnosti pri družinskih poslih

WASHINGTON • Kot je dejal v četrtkovem intervjuju za televizijo CNBC, njegove finance upravljajo njegovi otroci, zlasti sin Eric, s katerim pa o poslih ni govoril. "V tem ni nič nezakonitega, nič ni narobe," je kljub temu zatrdil glede poslov s kriptovalutami. Ti so mu glede na v torek objavljeno letno finančno poročilo lani navrgli skoraj 1,2 milijarde dolarjev zaslužka, medtem ko so vlagatelji v njegovi podjetji utrpeli izgube.

Zanikal je tudi morebitno navskrižje interesov zaradi opravljanja javne funkcije. Pri tem je potarnal, da njegovim otrokom ni vselej lahko, saj da je predsedniški položaj tako vpliven in pomemben, da bi se lahko praktično vsako njihovo dejanje obravnavalo kot navskrižje interesov, čeprav so se z določenimi posli ukvarjali že dosti pred njegovo kandidaturo.

Poleg poslov s kriptovalutami je Trump lani zaslužil tudi več milijonov dolarjev s prodajo svetih pisem, športnih copat in drugih drobnih predmetov lastne blagovne znamke. Doslej je sicer veljalo, da ameriški predsedniki s svojim položajem ne smejo služiti, Trump pa je denimo samo s prodajo ur zaslužil 4,7 milijona dolarjev. Več deset milijonov dolarjev je Trump v provizijah dobil tudi iz vrste novih poslov, povezanih s hoteli, letovišči in stanovanji v tujini.