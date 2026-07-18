Trump zaradi dima iz kanadskih gozdnih požarov zagrozil z višjimi carinami

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo treba stroške onesnaženja nujno prišteti carinam, ki jih Kanada trenutno plačuje. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem Markom Carneyjem o ukrepih Ottawe za zajezitev požarov.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in severnem delu ameriške zvezne države Minnesota. Zaradi tega se je v zadnjih dneh poslabšala kakovost zraka na širšem območju severovzhoda ZDA in Kanade, tudi v Torontu, Chicagu, Detroitu, Washingtonu in New Yorku.

V New Yorku je bila zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti vonj po dimu, vendar se je v petek zrak očistil.

Trump je Kanado obtožil, da gozdov ne vzdržuje ustrezno, ne odstranjuje podrasti in drugega gorljivega materiala, kar naj bi prispevalo k širjenju požarov. ZDA so po njegovih besedah po nepotrebnem izpostavljene umazanemu, onesnaženemu in zdravju škodljivemu zraku.

Večina znanstvenih raziskav sicer pogostejše in obsežnejše gozdne požare v Severni Ameriki povezuje s podnebnimi spremembami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Premier kanadske province Ontario Doug Ford je pred tem dejal, da bi morale ZDA namesto pritoževanja Kanadi ponuditi pomoč. Ob tem je poudaril, da je Kanada v preteklosti večkrat pomagala ameriškim oblastem pri gašenju požarov.