Ukrajina napadla naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

SANKT PETERBURG > Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je so ukrajinske sile ponoči napadle cilje v bližini Sankt Peterburga. Po njegovih navedbah so zadeli pristaniško naftno infrastrukturo v obalnem mestu.

Napad je zadel območje naftnega terminala v okrožju Kirovski, žrtev ni bilo, je sporočil guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov. Kot je dodal, je ruska zračna obramba nad mestom prestregla 72 brezpilotnih letalnikov.

Guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko je medtem sporočil, da so ruske sile ponoči na območju sestrelile 67 ukrajinskih dronov, njihovi deli pa da so padli na območje pristanišča v mestu Visock, ki je od Sankt Peterbura oddaljeno dobrih 150 kilometrov. Tam se po njegovih navedbah nahaja velik naftni terminal.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo ponoči prestregla skupno 389 ukrajinskih dronov.

V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so pred tem v petek zvečer umrle najmanj štiri osebe, 27 je bilo ranjenih. Nekateri preživeli naj bi bili še vedno ujeti pod ruševinami stanovanjske stavbe, porušene v napadu.