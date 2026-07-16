Ukrajinski parlament potrdil Koreckega za novega premierja

KIJEV • 48-letni Sergij Korecki je na mestu predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Korecki je pred glasovanjem poslancem dejal, da bodo njegove prioritete obramba Ukrajine, gospodarska stabilnost in integracija države v Evropsko unijo.

Zelenski je v sredo sporočil, da je Korecki "najbolje pripravljena oseba" za vodenje vlade, zlasti kar zadeva pripravo države na prihajajočo zimo. "Če vstopamo v zimsko obdobje, moramo biti nanj pripravljeni. Pripravljamo se že dolgo, a prioritete so jasne - priprava na zimo. Zato je Sergij Korecki po vseh posvetovanjih verjetno najbolje pripravljena oseba za prevzem položaja predsednika vlade Ukrajine," je dejal Zelenski.

Korecki je med dolgotrajnim ruskim bombardiranjem ukrajinske energetske infrastrukture vodil največje državno energetsko podjetje. "Preživeli smo najtežjo zimo in zagotovili nemoteno oskrbo Ukrajincev s plinom kljub kritičnim izgubam v lastni proizvodnji. Dokazali smo, da je javno upravljanje lahko in mora biti učinkovito," pa je danes dejal pred imenovanjem v parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po Denisu Šmihalu in Juliji Sviridenko je Korecki tretji premier od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot štirimi leti.