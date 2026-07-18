Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje

V Boston Consulting Group so izvedli primerjavo ZDA, Kitajske in drugih vodilnih svetovnih akterjev na šestih ključnih področjih razvoja umetne inteligence: kapitalu, talentih, intelektualni lastnini, podatkih, energiji in računski zmogljivosti.

Kot so ugotovili, ZDA ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov. Ameriška strategija temelji na razvoju najzmogljivejših modelov umetne inteligence in največje računske infrastrukture.

Od leta 2023 so ameriška podjetja v panogi zbrala približno 380 milijard dolarjev tveganega kapitala, največja tehnološka podjetja pa so samo leta 2024 v raziskave in razvoj vložila več kot 300 milijard dolarjev. Kapitalske naložbe v infrastrukturo so leta 2025 presegle 400 milijard dolarjev, letos pa naj bi dosegle že 800 milijard dolarjev.

Ameriški podatkovni centri danes razpolagajo z več kot 50 gigavatov zmogljivosti, precej več kot Kitajska (31 gigavatov) ali EU (12 gigavatov).

Kitajska je ubrala drugačno razvojno pot. Namesto tekmovanja v največjih investicijah želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Njena strategija temelji na cenovno dostopnih modelih, hitrem uvajanju umetne inteligence v podjetja in javni sektor ter zmanjševanju odvisnosti od tujih tehnologij, so navedli v Boston Consulting Group.

Čeprav EU po skupnih zmogljivostih še vedno zaostaja za ZDA in Kitajsko, pa lahko glede na analizo zaradi vse večje razdeljenosti svetovne umetne inteligence postane pomembna alternativa obema ekosistemoma.

Evropska strategija temelji na razvoju lastnih modelov umetne inteligence, predvsem prek podjetja Mistral AI, ter na krepitvi evropske računske infrastrukture z vlaganji v programa InvestAI in AI Factories.

"Čeprav so ameriške naložbe še vedno bistveno večje, lahko Evropa postane privlačna izbira za države in podjetja, ki želijo zmanjšati odvisnost od ameriških ali kitajskih tehnoloških platform," so poudarili v Boston Consulting Group.

Po njihovi oceni prihodnost umetne inteligence ne bo določena zgolj s tem, kdo razvije najboljši model, temveč tudi s tem, kdo bo znal ustvariti najbolj odporen in prilagodljiv tehnološki ekosistem. "V svetu, kjer umetna inteligenca postaja vse tesneje prepletena z geopolitiko, bo prav sposobnost hitrega prilagajanja ena ključnih konkurenčnih prednosti podjetij," so sklenili.