Uživanje marihuane v ZDA lani preseglo kajenje cigaret

NIJZ poudarja, da bo razprava o morebitni nadaljnji legalizaciji morala temeljiti na podatkih, ne le na spreminjajočem se javnem mnenju.

Po podatkih raziskave je leta 2025 marihuano redno uporabljalo 43,8 milijona Američanov, starih 12 let ali več, medtem ko jih je cigarete redno kadilo 36,1 milijona.

Največ rednih uporabnikov marihuane je bilo med mladih odraslih, starih od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona. Kajenje cigaret je bilo najpogostejše med osebami, starimi 26 let ali več, rednih kadilcev v tej starostni skupini je bilo 32,2 milijona.

Najpogostejši način uporabe marihuane ostaja kajenje, sledijo uživanje prehranskih izdelkov z vsebnostjo konoplje, uporaba elektronskih uparjalnikov, koncentratov, voskov in drugih koncentriranih pripravkov. Poleg kajenja cigaret je 29,3 milijona Američanov, starih najmanj 12 let, poročalo o redni uporabi elektronskih cigaret z nikotinom.

Ugotovitve sovpadajo z nadaljnjim širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane v ZDA in potrjujejo občutke turistov, ki se jim ob obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vsepovsod.

Po podatkih Nacionalne konference državnih kongresov ZDA je medicinska uporaba marihuane dovoljena v 41 zveznih državah, rekreativna pa v 24. Obe obliki uporabe sta zakoniti v prestolnici Washington.

Kljub naraščajoči uporabi marihuane alkohol ostaja najbolj razširjena opojna substanca. Lani ga je uživalo 129,1 milijona Američanov, starih najmanj 12 let. Med njimi jih je 44 odstotkov poročalo o čezmernem pitju alkohola najmanj enkrat na mesec.

Raziskava opredeljuje čezmerno pitje pri moških kot zaužitje petih ali več alkoholnih pijač v enem dnevu v zadnjih 30 dneh, pri ženskah pa v štirih ali več.

Nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo ameriška vlada izvaja od leta 1971, temelji na samooceni prebivalcev ZDA, starih 12 let ali več.