V Berlinu avtomobil zapeljal v množico: en mrtev, 16 ranjenih

Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v množico zapeljal avtomobil, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih.

BERLIN • Glede na navedbe policije je belo vozilo, šlo naj bi za enoprostorec, v ljudi zapeljal in jih več zadel v soboto okrog 22. ure v parku Tiergarten. Nato se je avtomobil zaletel v drevo in voznik je pobegnil.

V napadu je umrla ženska, še 16 ljudi pa je ranjenih. Življenje treh je ogroženo, še osem pa je huje poškodovanih, navedbe oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Policija je napadalca identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 policistov. Pomagajo si tudi s helikopterji in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke.

Objavila je tudi fotografijo osumljenca, 21-letnega Abdula B., ki je policiji že znan in je po njihovih navedbah pripadal islamističnim krogom v Berlinu. Javnost pozivajo, naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, ter takoj obvestijo policijo.

Za zdaj sicer ni jasno, če je osumljenec dejansko vozil avtomobil in ali je bilo v njem morebiti več ljudi. Vozilo so policisti našli poškodovano in prazno blizu prizorišča napada.

Tiskovni predstavnik policije Florian Nath je povedal, da obenem preiskujejo tudi morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo iz avtomobila kasneje ljudi napadal z orožjem z rezilom.

Glede na navedbe prič naj bi namreč več ljudi utrpelo poškodbe zaradi vbodov in vreznin, nekateri pa poročajo tudi o moškem, oblečenem v črno, ki je nosil mačeto.

Nemčija je bila v zadnjih letih priča več nasilnim napadom v javnih prostorih, vključno z napadom z nožem pri spomeniku holokavstu v Berlinu februarja 2025, v katerem je bil ranjen španski turist. Zgodilo se je tudi že več napadov z avtomobili. Februarja lani sta bila v Münchnu ubita dva človeka, januarja pa v napadu z avtomobilom na božičnem sejmu v Magdeburgu šest ljudi.

Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil in ga označil za grozljivo dejanje. Obljubil je celovito preiskavo in kaznovanje napadalca. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejanje označil za "napad na našo svobodno in odprto družbo".

Organizatorji so po napadu odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, znane kot Christopher Street Day, ki naj bi se odvijala še danes in je ena največjih v Evropi.

Pohod se je v soboto končal zraven Brandenburških vrat, kjer so se od petka odvijali koncerti. V soboto se ga je čez dan udeležilo več sto tisoč ljudi.