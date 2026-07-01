V BiH zaradi tekme z ZDA pozvali delodajalce k zamiku delovnega časa

Prva tekma v izločilnih bojih prvenstva z ZDA, jih čaka v noči iz srede na četrtek ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

SARAJEVO • Nogometaši BiH so si z zmago s 3:1 proti Katarju minulo sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega nogometnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Prva tekma v izločilnih bojih prvenstva, in sicer prav z ZDA, jih čaka v noči iz srede na četrtek ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Vlada Federacije BiH je na predlog ministrstva entitete za delo in socialno politiko sprejela sklep, s katerim delodajalcem priporoča, naj v četrtek, kjer je to mogoče, zamaknejo začetek delovnega časa in zaposlenim, ki to želijo, omogočijo izrabo letnega dopusta. Enotam lokalne samouprave je vlada tudi priporočila, naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6. ure zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo, so v torek sporočili z ministrstva.

Minister za delo in socialno politiko Adnan Delić je ob tem izjavil, da priporočila niso sprejeli zato, ker bi bila ena tekma pomembnejša od dela, temveč zato, ker obstajajo trenutki, ki presegajo šport in postanejo del skupnega spomina neke države. "Naša reprezentanca je te dni BiH povezala na način, kot ga zmore le malokaj. Ko vsa država diha kot eno, so institucije dolžne prepoznati vrednost takšnih trenutkov," je dejal.

Tekma med BiH in ZDA bo potekala v San Franciscu. Na letošnjem mundialu je veliko bosansko-hercegovskih navijačev, predvsem zaradi številčne diaspore v Kanadi in ZDA.