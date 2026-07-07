V Damasku ob obisku Macrona odjeknili eksploziji

DAMASK • Po besedah varnostnega vira je bila ena od bomb postavljena v smetnjaku, druga v parkiranemu vozilu ob cesti v bližini hotela Four Seasons. To je pozneje potrdilo tudi sirsko notranje ministrstvo in ob tem sporočilo, da je bilo v eksplozijah ranjenih 18 ljudi, med njimi štirje policisti. Dodalo je, da sta napravi eksplodirali, medtem ko so ju hoteli odstraniti.

Priče so poročale o dimu v bližini hotela, na kraj dogodka so prispela reševalna vozila. Varnostne sile so zavarovale okolico. Uradnih informacij o vzroku eksplozij, morebitni škodi ali smrtnih žrtvah za zdaj ni, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Macron je hotel že zapustil, ko sta odjeknili eksploziji, in se odpravil v predsedniško palačo na pogovore s sirskim predsednikom al Šaro, je sporočil urad francoskega predsednika. Po poročanju novinarjev AFP, ki sta z njim potovala, v predsedniškem konvoju niso slišali eksplozij.

Macron je v ponedeljek prispel v Damask in je prvi zahodnoevropski voditelj, ki je obiskal Sirijo po padcu režima dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada decembra 2024. Med obiskom, ki ga bo zaključil danes, se bo po navedbah Elizejske palače zavzel za svobodno in pluralistično Sirijo.

Gre za drugo eksplozijo v sirski prestolnici v zadnjih dneh, potem ko je v četrtek v Damasku v eksploziji v kavarni v bližini sodne palače umrlo deset ljudi. Macron je tako iz varnostnih razlogov obisk odložil na ponedeljek. Po srečanju z al Šaro naj bi se francoski predsednik danes udeležil gospodarskega foruma, posvečenega obnovi Sirije in strateškim koridorjem, na obisku ga spremlja ga več ključnih akterjev francoskega gospodarstva. Maja lani je Macron al Šaro gostil na njegovem prvem uradnem obisku katere od evropskih držav.