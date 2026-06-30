V eksploziji v Monaku trije ranjeni

Eksplozija je odjeknila v ponedeljek ob 21. uri pri vhodu v stanovanjsko stavbo. Kamere so tik pred tem posnele osebo, ki je pri stavbi odložila nahrbtnik in nato pobegnila peš proti bližnjemu francoskemu mestu Beausoleil.

Par v petdesetih ali šestdesetih letih je utrpel življenjsko nevarne poškodbe, 13-letnik, ki je zelo verjetno v sorodu z njima, pa je utrpel manj resne poškodbe, so sporočile oblasti v Monaku, ne da bi razkrile identitete žrtev. Monaški princ Albert II. je incident opisal kot "gnusen zločin", ki da je "šok za celotno monaško skupnost".

Vir blizu preiskave je medtem za AFP povedal, da je bil eden od ranjenih ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev.

Jermolajev je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na zasedenem polotoku Krim.