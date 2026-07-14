V izraelskih napadih na policijsko postajo v Gazi več mrtvih

Vseh osem trupel so po napadu prepeljali v bolnišnico Al Šifa v begunskem taborišču Džabalija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalni viri so za špansko tiskovno agencijo EFE dejali, da sta dva izraelska brezpilotna letalnika na lokacijo izstrelila štiri izstrelke, med prvima in zadnjima dvema napadoma pa je bil približno dvominutni presledek.

Notranje ministrstvo Gaze je po navedbah EFE napad označilo za "pokol".

Izraelska vojska je potrdila, da je na območju izvedla napad, ki pa naj bi bil "usmerjen proti teroristom". Dodatnih informacij ni podala.

Izrael kljub devetmesečnemu premirju še naprej redno izvaja napade v Gazi. Od začetka veljavnosti premirja oktobra lani je bilo v palestinski enklavi po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva, ki je pod nadzorom islamističnega gibanja Hamas, ubitih približno 1110 ljudi. V tem obdobju je po navedbah izraelske vojske umrlo pet izraelskih vojakov.