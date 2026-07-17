V Izraelu se je pred oktobrskimi volitvami razpustil parlament

Po odsotnosti na več nedavnih glasovanjih o zakonih, ki so sprožili burne razprave, se je današnjega glasovanja udeležil tudi premier Benjamin Netanjahu.

V zadnjih dneh je njegova vlada izvedla bliskovito zakonodajno ofenzivo, katere cilj je bil utrditi večino in zadovoljiti ultraortodoksne zaveznike, poroča AFP.

"Zaključujemo štiriletni mandat, sprejeli smo devet proračunov in na stotine zakonov," je ob razpustitvi parlamenta dejal njegov predsednik Amir Ohana, ki je ocenil, da je bil to najzahtevnejši mandat v zgodovini kneseta. Zaznamovali so ga "najrazličnejši protesti, potekal je ob najtežji in najdaljši vojni v zgodovini države," je med drugim poudaril.

Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in bodo pomemben preizkus za Netanjahuja. Glede na zadnje raziskave javnega mnenja bo imel Netanjahu težko delo, da si zagotovi večino, saj kažejo, da si večina Izraelcev želi njegovega odhoda.

Nekaj mesecev pred volitvami je njegov glavni tekmec nekdanji obrambni minister Gadi Ajzenkot, čigar sredinska stranka Jašar postaja vse bolj priljubljena in je v raziskavah javnega mnenja celo prehitela Netanjahujev Likud.