V Maroku eno od avtocest poimenovali po Donaldu Trumpu

RABAT > Trump se je prejšnji teden na družbenih omrežjih maroškemu kralju zahvalil za to čast, vendar maroške oblasti niso objavile nobene uradne izjave v zvezi s tem. Konec tedna pa je maroška državna tiskovna agencija objavila pismo, ki ga je Mohamed VI. napisal Trumpu. V njem je pojasnil, da so cesto preimenovali v znak njegovega spoštovanja.

Več kot tisoč kilometrov dolga avtocesta povezuje jug Maroka in Zahodno Saharo.

Cesta, ki se je prej imenovala avtocesta Tiznit-Dakhla, je dolga 1055 kilometrov. Povezuje mesto Tiznit na jugu Maroka s krajem Dakhla v Zahodni Sahari, katere večji del zaseda Maroko in nad katero uveljavlja suverenost. Del ozemlja pa nadzira Fronta Polisario, oborožena skupina, ki si prizadeva za neodvisnost.

Leta 2020, med prvim Trumpovim mandatom, so ZDA priznale maroške zahteve do spornega območja v okviru sporazuma, s katerim se je Maroko strinjal z normalizacijo odnosov z Izraelom. Mohamed VI. je to v pismu Trumpu z datumom 2. julij označil za zgodovinsko priznanje, ki da se bo za vedno vtisnilo v spomin Maročanov.

"Čeprav so naši odnosi vedno temeljili na tesnem prijateljstvu in neomajni zvestobi, še nikoli niso bili tako živahni in plodni kot med vašima dvema predsedniškima mandatoma," je v pismu ameriškemu predsedniku še zapisal maroški kralj.