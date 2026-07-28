V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar

MOSTAR • Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4.30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju.

Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali "devil in a skirt" (hudič v krilu).

Zažgali so tudi zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili