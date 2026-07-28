V nakupovalnem središču na Japonskem naj bi po potresu umrlo več ljudi

TOKIO > Policija je predhodno sporočila, da je prejela informacije o domnevni eksploziji v nakupovalnem središču Aeon Mall v mestu Kashima, a ni navedla podatkov o morebitni škodi ali žrtvah. Gasilci so nato v izjavi sporočili, da je bilo več ljudi ujetih v nakupovalnem središču, potem ko se je zrušilo njegovo drugo nadstropje.

Jug Japonske je danes stresel potres, ki je imel po podatkih japonske meteorološke agencije (JMA) magnitudo 7,1. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje umaknile.

Japonska premierka Sanae Takaichi je danes dejala, da "še vedno ocenjujemo obseg poškodb in materialne škode, vendar smo dobili informacije, da je bilo več poškodovanih". Približno deset poškodovanih je bilo v domu za ostarele, najmanj 50 ljudi pa se zdravi v bolnišnici, poroča japonska televizije NHK, ki jo povzema britanski BBC.

V potresu so poleg tega na več mestih izbruhnili požari, poškodovanih je bilo več mostov, cest, iztiril je tovorni vlak. Na nekaj cestah so zaznali poškodbe v obliki razpok. Po poročanju televizije NHK se je zrušilo najmanj 12 hiš, dodaja AFP.

Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in drugih stavb. Promet na letališču Aso Kumamoto je ustavljen.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi.